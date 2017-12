Van der Lijke Nederlands kampioen op de baan

Nick van der Lijke (foto: Omroep Zeeland)

Bij het onderdeel derny rijden de renners op de wielerbaan achter een gangmaker. In het geval van Van der Lijke was dat de Belg Michel Vaarten. Saillant detail is dat Maikel Zijlaard, de nummer drie van het NK, de zwager van Van der Lijke is, en dat die Zijlaard werd gegangmaakt werd door de schoonvader van Van der Lijke.

De Middelburger deed voor het eerst mee aan het NK derny. Hij gaat zich nu richten op het komende seizoen op de weg.