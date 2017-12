Deel dit artikel:











Vincent Meyvis klopt Marco Minnaard in ATB cup

De Belg Vincent Meyvis is dit seizoen oppermachtig in de strijd om de Zeeuwse ATB Cup. De mountainbiker uit Zoersel boekte zaterdag in Middelharnis zijn vijfde overwinning in zeven wedstrijden. Meyvis bleef in de wedstrijd over een uur en een ronde profrenner Marco Minnaard uit Wemeldinge bijna 40 seconden voor.

Vincent Meyvis in actie (foto: Facebook) Meyvis was eerder al de sterkste in Zelzate, Oude Tonge, Kruiningen en Westerschouwen. Thijmen van de Vrede uit Goes (vandaag derde) en Erik Boer uit Wolphaartsdijk wonnen de andere wedstrijden. Volgende week is de achtste wedstrijd om de Zeeuwse ATB Cup en die vindt plaats in Hulst.