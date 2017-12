Maikel Peeman wint jubileumeditie Den Inkelcross

De Den Inkel cross werd voor de 25e keer gehouden (foto: Facebook Maikel Peeman)

Het werd een spannende strijd bij de mannen, waarbij Peeman uiteindelijk tien seconden voorsprong had op Harmes bij de finish. Van den Broeke eindigde in een tijd van 33.06' op ruim een halve minuut van de winnaar. Bij de vrouwen wist Monique Verschuure de concurrentie voor te blijven. Zij finishte in een tijd van 39.46'. Frédérique Versluijs uit Zuidzande gaf bijna een minuut toe op de tijd van Verschuure. Leonie Ton uit Wissenkerke eindigde kort achter Versluijs en pakte daarmee de derde plaats.