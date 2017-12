Unieke collectie Zeeuwse schilderijen onder de hamer

Ruim twintig schilderijen zijn afkomstig uit de collectie van de markante Veerenaar en jonkheer Willem Leonard den Beer Poortugael, die afgelopen juli op 78-jarige leeftijd is overleden.

Den Beer Poortugael heeft in veertig jaar tijd een grote collectie opgebouwd, met voornamelijk schilderijen waar Veere op is afgebeeld. Veere was voor schilders een aantrekkelijke plek om te schilderen en te wonen, zegt Joost Bakker. Hij is kunstkenner en heeft de jonkheer goed gekend.

Eerste Wereldoorlog

Onder de aangeboden schilderijen zitten elf werken van Alphonsus Josephus van Dijck. Een Belg die tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte naar Nederland. Hij kwam eerst terecht in Volendam waar schilders hem wezen op de schoonheid van Veere als plek om in alle rust te schilderen. "Aanvankelijk was hij van plan een jaar te blijven, maar dat werden er zestig", volgens Bakker.

De collectie van Den Beer Poortugael wordt niet in een keer geveild. De ruim twintig werken die nu geveild worden, vormen slechts een deel van zijn collectie. De rest wordt in de loop van volgend jaar geveild.