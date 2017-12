Uitslagen amateurvoetbal 2 december

De uitslagen van zaterdag 2 december (foto: Omroep Zeeland)

Hoofdklasse A

Hoek boekt een verrassende zege door bij koploper Noordwijk met de drie punten weg te gaan.

Hoek is twee plaatsen gestegen naar de zevende plaats, maar de achterstand op koploper Noordwijk is nog altijd dertien punten.

1e klasse B

Bruse Boys blijft laatste door de nipte nederlaag tegen nummer 3 Heinenoord. Kloetinge kwam niet in actie omdat de thuiswedstrijd tegen SHO werd afgelast.

2e klasse E

De Meeuwen staat nu zes punten voor nadat het met 2-5 won in en tegen Axel en DBGC niet kon winnen van MZC'11. Oostkapelle is aan een goed seizoen bezig want de Walcherse club is opgeklommen naar de vierde plaats. Axel zakt nu naar het rechterrijtje en Terneuzense Boys blijft er slecht voorstaan.

3e klasse A

Door de nederlaag van Yerseke bij FC Dauwendaele is de spanning bovenin weer helemaal terug want RCS is tot op een punt genaderd. VCK staat derde en haalde uit in en tegen Vlissingen. Het werd 0-7 voor de ploeg uit Koudekerke. Het rechterrijtje bestaat op Vlissingen en GPC na uit alleen maar Bevelandse clubs.

3e klasse B

Krabbendijke won de topper van Tholense Boys en vergroot de voorsprong aan kop naar 10 punten. De Zeeuwse nummers laatst en voorlaatst NOAD'67 en ZSC'62 winnen beiden.

4e klasse A

De complete top 4 wint waardoor Veere de druk van Luctor Heinkenszand nog steeds kan weerstaan. De onderste drie ploegen, Jong Ambon, Nieuwland en WIK'57, verloren alle drie,

4e klasse B

De complete top 5 wint vandaag. Halsteren deed dat met een monsterscore tegen Wolfaartsdijk, en ook Apollo, Stavenisse, DwO en Cadzand scoorden 5 keer of meer.