Trainer Groeneveld vertrekt bij Bruse Boys

Marco Groeneveld is bezig aan zijn laatste seizoen bij Bruse Boys (foto: Facebook Bruse Boys)

Energie

Groeneveld is met Bruse Boys bezig aan een lastig seizoen. Vorig seizoen dwong hij promotie af naar de eerste klasse, maar daarin is Bruse Boys hekkensluiter met vier punten uit tien wedstrijden. "Twee seizoenen bij een club is eigenlijk te kort", vindt Groeneveld. "Maar dit seizoen kost voor iedereen veel energie. Het niveau smaakt wel naar meer. Als het kan wil ik in de 1e klasse actief blijven.

Vanmiddag verloor Bruse Boys op eigen veld met 1-2 van Heinenoord.

