Zoekactie naar vermiste vissers op Noordzee

De Kustwacht heeft aan de buiten- en binnenzijde van de Oosterscheldekering gezocht. Ook is tussen Hoek van Holland en Cadzand de kustlijn afgezocht Reddingsboten van de KNRM op Neeltje Jans kregen hulp van de posten in Ouddorp en Westkapelle, de politie en Rijkswaterstaat. Inmiddels is ook het vliegtuig van de Kustwacht ingezet.

Niet gevonden

De vijf meter lange boot is nog niet gevonden. Ook is het niet gelukt om met behulp van de locatie van hun mobiele telefoons te achterhalen. De auto en de boottrailer van het drietal uit Noord-Brabant staan nog op de kade bij Neeltje Jans.

De zoekactie is vanmorgen hervat. Ook is de strandbrigade alert op eventuele wrakstukken die aanspoelen en wordt de scheepvaart gevraagd om uit te kijken naar de boot.

Redacteur Koen van Dijen belde met calamiteitenvoorlichtster Maureen Ledegang van de Kustwacht: