Beschonken bestuurder rijdt zich vast in de modder

Een 24-jarige man uit Sas van Gent heeft afgelopen nacht zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij te veel had gedronken. De man had zich rond 4.15 uur vastgereden in een plantsoen aan de Irenestraat in Sas van Gent.

(foto: OZ) Agenten zagen dat de bestuurder met geen mogelijkheid weg kon rijden. Ze hadden een sterk vermoeden dat de man onder invloed van alcohol was. Op het politiebureau blies de man 800 microgram alcohol per uitgeademde liter lucht, wat neerkomt op zo'n vijftien glazen alcohol, negen keer meer dan is toegestaan voor een beginnend bestuurder. Rijbewijs De man moest dan ook zijn rijbewijs achterlaten bij de politie. De Officier van Justitie zal beslissen of en wanneer de man zijn rijbewijs terugkrijgt. Hij moet binnenkort voor de rechter verschijnen.