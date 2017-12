Sportduikers zien zeldzame zonnevis in Oosterschelde

Sportduikers vinden een jonge zonnevis in de Oosterschelde (foto: Marco Faasse / Stichting Anemoon)

De jonge zonnevis zwom in ondiep water. De sportduikers meldden hun waarneming bij Stichting Anemoon en de vrijwilligers van die natuurorganisatie doken de archieven in. In Zeeuwse wateren hebben ze twee oudere waarnemingen opgespoord. In 1965 zat er een exemplaar van deze vissensoort in een garnalennet en in 1970 belandde er een in een fuik.

Recentere waarneming

Er is maar één recentere waarneming in Zeeuwse wateren. In 2009 zag een sportduiker een zonnevis zwemmen bij de Zeelandbrug. Buiten Zeeland was er nog een redelijk recente waarneming. In juni 2001 zagen sportduikers een volwassen exemplaar in het Grevelingenmeer, bij Den Osse.

Waarom de zonnevis niet vaker gezien wordt in de Oosterschelde is onbekend. Volgens biologen zijn delen van de Oosterschelde namelijk wel een geschikte biotoop voor de vissensoort.

Een volwassen Zonnevis voor de kust van Cornwall (foto: Marion Haarsma / Stichting Anemoon)

De zonnevis (Zeus faber) is een grote vis. Een volwassen zonnevis is gemiddeld 25 tot 30 centimeter lang en weegt dan rond de twee kilo, maar er zijn ook exemplaren met een lengte van 75 tot 90 centimeter grootte die zo'n acht kilo wegen. Het exemplaar dat nu gezien is nog jong en is dus nog aan de kleine kant. Ze deden hun waarneming eind oktober, maar het nieuws werd vandaag pas naar buiten gebracht.