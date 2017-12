TOP Arnemuiden alleen koploper na nieuwe zege

TOP Arnemuiden blijft uitstekend presteren in de hoofdklasse (foto: Omroep Zeeland)

Waar TOP Arnemuiden in de afgelopen wedstrijden steeds nipt won, was er tegen Nieuwerkerk geen vuiltje aan de lucht. De thuisploeg kwam geen moment in de problemen en ging eenvoudig richting de 20-13 overwinning. In de laatste twee wedstrijden van het kalenderjaar treft TOP nog twee concurrenten uit het linkerrijtje. Volgende week gaat de ploeg op bezoek bij Tempo. Een week later is Dalto te gast in Arnemuiden.