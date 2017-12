Deel dit artikel:











Boere bezorgt FC Twente punt met goal tegen Ajax

Tom Boere uit Terneuzen heeft zijn club FC Twente een punt bezorgt tegen Ajax. De aanvaller scoorde in de thuiswedstrijd tegen de Amsterdammers vlak voor tijd de 3-3. De manier waarop Boere dat deed was prachtig. Tussen drie tegenstanders wist hij de bal in de kruising te koppen.

Tom Boere (rechts) viert de gelijkmaker tegen Ajax met ploeggenoot Peet Bijen (foto: Orange Pictures) Twente begon slecht tegen Ajax en stond bij rust met 2-0 achter door twee goals van Lasse Schöne. Aanvoerder Stefan Thesker van FC Twente scoorde na rust twee keer en bracht de stand zo weer in evenwicht. Een klein kwartier voor tijd leek Justin Kluivert de winnende goal te maken voor Ajax, maar toen moest het moment van Boere nog komen. Het was voor Boere (25) zijn vierde competitietreffer van het seizoen. De topscorer van de Jupiler League van afgelopen seizoen verruilde FC Oss afgelopen zomer voor FC Twente.