Beveiliger betrapt inbrekersduo bij bedrijf in Walsoorden

Inbraakpoging via openstaand kiepraam (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen)

Toen de dieven er vervolgens met hun buit vandoor gingen op hun scooter heeft de beveiliger hen achtervolgd. Daarbij onderhield hij contact met de politie, waardoor even later de agenten de scooter staande konden houden op de Groenendijk in Kloosterzande en de twee verdachten arresteren. Het gaat om een 37-jarige man en een 38 jarige vrouw, allebei uit Vogelwaarde.

Boodschappentas vol spullen

Tussen hen in op de scooter stond een grote boodschappentas vol spullen die waarschijnlijk uit het bedrijf waren meegenomen. Dat onderzoekt de politie nu. De twee aangehouden verdachten zitten nog vast in een politiecel in Torentijd. Daar worden ze vandaag verhoord.