Aanhang afgesplitste dominee Kruiningen neemt toe

Toch heeft de kerk waarmee hij brak, de Gereformeerde Gemeente, nog altijd de meeste aanhangers. Bij de dienst van die kerk aan de Hansweertsestraatweg telde onze verslaggever zondagochtend 458 bezoekers.

Conflict beu

Op papier heeft de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen 1200 leden. Het lijkt erop dat een deel van die leden dus geen van beide kampen gekozen heeft en het conflict beu is. Ze gaan daarom niet meer naar de kerk, of hebben zich aangesloten bij een andere gemeente.

De afgelopen jaren rommelde het flink binnen de gereformeerde gemeente in Kruiningen: - Eind 2016 uit diaken Henk Jansen kritiek op dominee Gerrit Bredeweg. Die pikt de kritiek op zijn functioneren niet en uit beschuldigingen aan het adres van Jansen, hij zou overspel plegen met zijn nicht. Jansen stapt op uit de kerkenraad. - In juli sleept Jansen de kerkenraad voor de rechtbank. Die zou niet volgens het kerkrecht hebben gehandeld bij het steunen van dominee Bredeweg in zijn beschuldigingen van overspel, die door Jansen en zijn nicht worden ontkend. De rechter geeft oud-diaken Jansen gelijk. - Binnen de gemeente ontstaan twee kampen en dat leidt tot tenminste één handgemeen. De politie surveilleert regelmatig tijdens de kerkdiensten. - In augustus vindt dominee Bredeweg volg- en afluisterapparatuur onder zijn auto. De politie neemt het in beslag en doet onderzoek. - Dominee Bredeweg botst met de classis Goes, een hoog kerkelijk orgaan binnen de landelijke Gereformeerde Gemeente. Dat had een rapport opgesteld over het conflict met oud-diaken Jansen, maar dominee Bredeweg is het niet eens met de conclusies. - De kerksplitsing wordt definitief in november. Bredeweg breekt met de kerk en richt de Vrije Gereformeerde Gemeente op. Sinds drie weken preekt hij in het dorpshuis in Kruiningen.

Vuurwapen en politie

Een paar weken terug ontstonden in Kruiningen geruchten over een vuurwapen en dat iemand de dominee iets aan wilde doen. Volgens de politie zijn daarvoor geen aanwijzingen. De politie houdt de situatie wel nog steeds in de gaten en reed ook deze zondagochtend een paar keer voorbij bij de kerkdienst in het dorpshuis.

