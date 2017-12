Lichamen van twee vermiste vissers gevonden bij Neeltje Jans

In de loop van de middag werd het eerste slachtoffer gevonden. Dat was een 51-jarige man uit Heeze, in Brabant. Zijn lichaam was aangespoeld op Neeltje Jans, bij de Mattenhaven.

Duikers

Het tweede lichaam werd gevonden door duikers, in de boot die ondersteboven ronddobberde in de Oosterschelde. Dat tweede slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. De derde opvarende is nog niet teruggevonden.

De hulpdiensten zoeken de hele kustlijn af naar het derde slachtoffer. De politie, brandweer, KNRM en Kustwacht zoeken mee. Ook duikers van de brandweer zijn het water ingegaan om onder water mee te zoeken.

Zoekactie

De 51-jarige Heezenaar vertrok gisterochtend samen met zijn 78-jarige vader en een 67-jarige vriend op een vistocht vanaf Neeltje Jans. Toen ze op de afgesproken tijd nog niet terugkwamen en ze ook telefonisch niet te bereiken waren, werd alarm geslagen. Rond middernacht werd een grote zoekactie op touw gezet.

Er werd 2,5 uur lang naar de vermiste vissers gezocht, maar hun vijf meter lange boot werd niet gevonden. Ook lukte het niet om de locatie van hun telefoons te bepalen met behulp van zendmasten. Vanwege de mist en het slechte weer werd de zoekactie rond 02.30 uur stopgezet.

Zoektocht hervat

Vanmorgen vroeg werd de zoektocht hervat met meerdere reddingsboten van de KNRM en met een vliegtuig van de Kustwacht. Het zoekgebied strekt zich uit van Cadzand tot de Maasvlakte.

Rond het middaguur werd het wrak gevonden. De boot dobberde ondersteboven in het water van de Oosterschelde. De sportvissers waren aan de westkant van Neeltje Jans vertrokken. Daar stond hun auto nog, met de trailer waarop ze hun boot naar het water hadden vervoerd. Waarschijnlijk zijn ze door de sterke stroming aan de andere kant van Neeltje Jans beland, in de Oosterschelde.

Lees ook: