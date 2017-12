Deel dit artikel:











Hoogerland tweede in strandrace Koksijde

Johnny Hoogerland is in de Beach Challenge in Koksijde als tweede geëindigd achter de Nederlander Richard Janssen. Hoogerland zat in de 44-kilometer lange wedstrijd de hele tijd in de kopgroep maar wist Janssen in de slotfase niet te kloppen. De Belg Thomas Chamon maakte het podium compleet.

Johnny Hoogerland (foto: Omroep Zeeland) De wedstrijd liet zich kenmerken door de vele aanvallen zonder resultaat. Hoogerland volgde telkens en zat aan de kop van de wedstrijd. Toch moest hij zijn meerdere erkennen in Richard Janssen die weg wist te springen.



Het is voor de oud-profwielrenner niet de eerste keer dat hij hoog eindigt in een beachrace. Eerder dit jaar pakte hij twee keer het zilver in de Brabant Beach Battle en in Hoek van Holland-Den Helder. Binnenkort verlaat Johnny Hoogerland met zijn gezin Zeeland om naar Oostenrijk te trekken. Hij gaat daar een pension beginnen. Lees ook: Hoogerland tweede in Brabant Beach Battle

