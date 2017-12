VC Vlissingen doorbreekt dramatische reeks

Na vier nederlagen op rij heeft VC Vlissingen eindelijk weer gewonnen (foto: Paul ten Hacken)

Na een gelijk opgaand eerste kwartier was het Vlissingen dat als eerste toesloeg. Uit een prachtige steekpass van Khalid El Hattach scoorde Steve Schalkwijk de openingstreffer. De spits schoof de bal koelbloedig onder de doelman van IFC door.

Na een eerste helft waarin verder weinig gebeurde was 0-1 ook de ruststand. In het begin van de tweede helft kwam de thuisploeg, met wat hulp van VC Vlissingen, langszij. Een kopbal van Michael Potkamp ging via de rug van Jarreau Manuhuwa achter Joan van Belzen, waardoor Vlissingen weer opnieuw kon beginnen. Dat deed de Walcherse formatie met verve. VC Vlissingen nam het heft in handen en dat resulteerde een kwartier voor tijd in het winnende doelpunten van Hoessein Bouzambou, die op aangeven van Schalkwijk de 1-2 kon scoren.

VC Vlissingen doorbreekt door de overwinning een negatieve reeks van een aantal weken. De laatste overwinning dateerde van 29 oktober tegen Woezik.

Scoreverloop

0-1 Schalkwijk (17)

1-1 Manuhuwa (49/ed)

1-2 Bouzambou (67)

Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Braafhart, Siereveld, Milton Roemeratoe, Manuhuwa, El Hattach, Eryürük, Martien, Bouzambou (Uranie/82), Schalkwijk