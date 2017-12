Deel dit artikel:











GOES pakt zege tegen taai Juliana'31

GOES heeft thuis tegen het laaggeklasseerde Juliana'31 een nipte overwinning geboekt. Raymond Wolff schoot vijf minuten voor rust de openingstreffer binnen. Makkelijk had de ploeg van Rogier Veenstra het niet, Juliana'31 bood dapper weerstand, waardoor doelman Dennis Uyl vaak in actie moest komen. Tim de Winter scoorde de bevrijdende 2-0.

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet) In de eerste helft begon Goes sterk en creëerde al snel een aantal kansen. Daarna kwam Juliana'31 steeds beter in de wedstrijd en begon gevaarlijker te worden met onder andere een afgekeurd doelpunt vanwege buitenspel. Openingstreffer Ondanks de grote kansen van de tegenstander uit Malden was het toch GOES dat op voorsprong kwam. Raymond Wolff kreeg de bal voor zijn voeten na een voorzet van Erwin Franse en faalde niet. Gevaarlijke situaties Na rust was het spelbeeld onveranderd, Juliana'31 bleef kansen creëren en zorgde voor gevaarlijke situaties. Toch leidde dat niet tot doelpunten voor de bezoekers, onder meer omdat doelman Dennis Uyl (hij verving Brian Meulmeester die ziek was geweest) sterk speelde. GOES scoorde nog wel een keer. Een kwartier voor tijd schoot Tim de Winter een afgeslagen corner binnen en besliste zo de wedstrijd. Door de overwinning stijgt GOES twee plekken op de ranglijst en staat nu op een vijfde plek met 23 punten. Scoreverloop 1-0 Wolff (40)

2-0 De Winter (76) Opstelling GOES Uyl, Klaas van Hecke, Tawfik, Hollemans, Jan Paul van Hecke, De Winter (Van de Woestijne/76), Wolff (De Punder/46), De Vlieger, Franse, Wissel, Kabwe Manengela (Kroon/63)