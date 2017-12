Top 2000 op campagne in Middelburg; tijd voor Zeeuwse nummer één

De hele middag konden voorbijgangers hun stem uitbrengen voor de Top 2000 (foto: Omroep Zeeland )

Op een paar edities na stond Queen met de Bohemian Rapsody altijd op nummer een. De hoogste tijd voor verandering met een Zeeuws nummer op de hoogste plaats, vinden wij.



Oceaan van Racoon was vorig jaar met een 24ste plaats, het hoogstgeplaatste Zeeuwse nummer en maakt in onze ogen dan ook de meeste kans om de nummer één positie van Queen over te nemen.

Nu de stembus in Middelburg stond, greep onze verslaggever Martijn van der Werff zijn kans en werfde zoveel mogelijk stemmen om de muzieklijst Zeeuwser te maken, met Oceaan op plaats één.

Dat de stembus in Middelburg staat, is te danken aan Evelien van Heemst. Zij reageerde op een oproep van het radiostation waar de stembus naar toe moest. Evelien haalde de stembus met een kort gedicht naar Middelburg.

Middelburg is jarig, viert haar 800-jarig bestaan, Daarom hoort die Top 2000-stembus hier op de Markt te staan.

Dat de bus er vanmiddag dan ook daadwerkelijk stond, vindt Evelien dan ook heel bijzonder. Aan de actie om de muzieklijst Zeeuwser te maken, wil ze wel meewerken. Hoewel Racoon met Oceaan bij haar pas op de tiende plaats komt. "Ik hou echt van Muse, Coldplay en Adele. Het is keuzestress. Echt keuzestress."

Of Racoon hoger dan de 24ste plek eindigt, is afwachten. Stemmen (en dus ook op Oceaan van Racoon) kan nog tot en met vrijdag 8 december. De Top 2000 wordt in de laatste week van het jaar uitgezonden op NPO Radio 2.

Lees ook: