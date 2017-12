Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 3 december

Nadat Hoek gisteren won, deden ook de Zeeuwse zondaghoofdklassers het goed. GOES en VC Vlissingen wonnen allebei en kunnen zo weer omhoog kijken op de ranglijst. In de 2e klasse verspeelde Zeelandia Middelburg twee punten, Clinge blijft aan kop in de 4e klasse.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

GOES en Vlissingen hebben de weg omhoog weer gevonden, beide ploegen wonnen. Koploper OSS'20 speelt gelijk en ziet Gemert naderen. GOES krijgt dankzij de overwinning weer zicht op de bovenste plaatsen. Vlissingen voert het rechterrijtje aan. 2e Klasse E

Zeelandia stond lang op voorsprong tegen Rijen, maar kon de overwinning niet binnenslepen. Het profiteert dus niet van puntverlies van Madese Boys en VOAB. 3e Klasse A

Terneuzen wint en geeft zichzelf wat ademruimte in de strijd tegen degradatie, Breskens slikt hevige nederlaag tegen Steenbergen. 4e Klasse A

Comfortabele overwinningen voor METO en ODIO, Clinge maakt geen fout en blijft koploper. 5e Klasse A

SDO en Schoondijke houden elkaar in evenwicht, Aardenburg boekt nipte overwinning.