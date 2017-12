BC Vlissingen boekt belangrijke zege in strijd om bovenste plekken

In het eerste kwart begon BC Vlissingen sterk aan het duel in de eerste divisie en liep uit naar een 10-2 voorsprong. BAL Weert kwam in het tweede kwart weer terug en nam zelfs de leiding. Bij rust gingen de Vlissingers met een 32-36 achterstand de kleedkamer in.

Stuivertje wisselen

Na rust bleven de beide ploegen stuivertje wisselen en werd het verschil niet groter worden dan zeven punten. In de slotfase nam BC Vlissingen de leiding over en gaf die niet meer uit handen. Via een 63-60 tussenstand kwam de thuisploeg uit op een 68-64 overwinning.

Door de overwinning heeft BC Vlissingen zich in de top drie genesteld. De club heeft nu evenveel punten als BAL Weert, twaalf uit negen. Het verschil met de nummer één Virtus en nummer twee Batouwe is vier punten.