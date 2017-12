Deel dit artikel:











Delta Sport/EMM boekt vierde zege op rij, HC Zeeland blijft puntloos

Delta Sport/EMM blijft winnen in de Hoofdklasse C van het handbal. In de Middelburgse Sprong was de ploeg van trainer Leon Luijsterburg met 36-28 te sterk voor Saturnus'72 uit Ridderkerk. Orion Z/GSC verloor in dezelfde divisie met 26-21 van Leidsche Rijn.. De dames van HC Zeeland verloren met 37-5 van Elshout en blijven puntloos in de 1e klasse.

(foto: Omroep Zeeland) Delta Sport boekte, onder andere dankzij tien treffers van Brendan Meulmeester, al weer de vierde overwinning op rij en steekt in goede vorm in de aanloop naar de derby van volgende week tegen Orion, dat achtste staat.



HC Zeeland blijft het moeilijk houden. Het eerste seizoen van de fusieclub verloopt uiterst moeizaam, er werd nog geen punt gepakt in de eerste klasse. Volgende week speelt het tegen degradatieconcurrent Oktopus uit Eindhoven. Bij winst komt HC Zeeland op gelijke hoogte met de Brabanders.