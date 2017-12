Anita helpt Sinterklaas én arme kinderen een handje

"Want ook die kinderen hebben recht op een fijne Sinterklaas", legt Manon van Herpen uit. Zij is een van de beheerders van de besloten Facebookgroep Stichting 'Anita helpt Zeeland'.

De stichting bestaat sinds 2014 en is opgezet om minima en andere mensen die in armoede leven, te helpen. Op dit moment zijn meer dan 360 mensen lid.

Basisbehoeften

Nu richt de stichting zich specifiek op Sinterklaas, maar normaalgesproken zamelt ze basisbehoeften in, zoals voedsel en kleding en verdeelt die onder de leden. "Die moeten soms rondkomen van 50 euro in de week en dan is er weinig ruimte voor iets extra's," vertelt Manon.

De spullen komen van de leden zelf, maar ook van bedrijven. "Een supermarkt doneert drie keer in de week overgebleven voedsel en van een visboer krijgen we regelmatig verse vis."

De groep van 'Anita helpt Zeeland' (foto: Omroep Zeeland)

Manon is zelf bij 'Anita helpt Zeeland' terechtgekomen omdat zij en haar twee dochters ook van een uitkering moesten rondkomen. "Toen heb ik mijn hulp aangeboden en volgend jaar februari doe ik het alweer vier jaar, nog altijd met veel plezier."

Herkenbaar

Voor Joke is dat een herkenbaar verhaal. Zij is ook lid en doet nu graag iets terug voor de stichting door te helpen met het inpakken van pepernoten en snoep. "Mijn kinderen zijn nu al ouder, maar ook ik moest vroeger elke cent omdraaien om hen wat lekkers of een cadeautje te geven. Dan bleef er voor mezelf nauwelijks iets over om van te eten."

Nu zien die kinderen dat Sinterklaas ook aan hen heeft gedacht, dat hij hun huisje niet voorbij loopt." Joke, lid van 'Anita helpt Zeeland'

Joke herinnert zich een periode in haar leven waarin ze zelfs geen uitkering had om van te leven. Een tijd waarin zij niet zonder de hulp van haar ouders en vrienden kon. "Dat vond ik heel erg, vooral voor mijn kinderen. Daarom is dit echt geweldig. Nu zien die kinderen dat Sinterklaas ook aan hen heeft gedacht. Hij loopt hun huisje niet voorbij."

Cadeautje

De kinderen van leden krijgen van Sinterklaas niet alleen het verzamelde snoepgoed, maar ook een cadeautje. Dat kunnen hun ouders dan ophalen bij de verschillende verdeelpunten van de stichting.

Eén van die punten is bij Manon thuis, in Oost-Souburg. "De dankbaarheid van de ouders en kinderen is mooi om te zien. Die glimlach op de gezichtjes, daar doe je het voor," besluit Manon.

Facebookpagina

Wat Manon en Joke betreft kan er niet genoeg lekkers binnenkomen, dus wie nog wat over heeft, kan zich melden bij de Facebookpagina 'Anita helpt Zeeland'.