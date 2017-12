Wat zijn de nadelen van de aantrekkende woningmarkt? Vul de enquête in!

Huurwoningaanbod (foto: OZ)

Hoe is uw huidige woonsituatie en waar bent u naar op zoek? En ook: hoe lang staat u al ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning? En voor koopwoningen: hoe vaak hebt u al boven de vraagprijs geboden?

Huur

Het aanbod van goedkopere huurwoningen verschilt in Zeeland van gemeente tot gemeente.*) In de gemeente Middelburg zijn er volgens de verzamelwebsite van Zuidwestwonen geen sociale huurwoningen beschikbaar. De website huurwoning.nl heeft in Middelburg één huis onder de duizend euro per maand. In Vlissingen staan er vier in die prijsklasse. Woongoed in Zeeuws-Vlaanderen heeft slechts drie huizen in de gemeente Terneuzen in die prijsklasse op de site staan. Clavis in Terneuzen heeft op dit moment niets. Huurwoning.nl heeft er twee./

Koop

Ook de koopwoningmarkt is niet overal hetzelfde. Voor starters op de woningmarkt in de gemeente Vlissingen zijn er slechts vijf huizen met een vraagprijs van minder dan een ton, in Middelburg twee huizen. Maar in de gemeente Terneuzen staan op dit moment zestig woonhuizen te koop die minder kosten dan 100.000 euro. Waaronder bijvoorbeeld deze twee-onder-een-kapper in Philippine voor 97.000 euro. Van binnen is wel wat modernisering gewenst.

Te koop in Philippine: 97.000 euro (foto: Funda)

*) De inventarisatie van koop en huurwoningen in dit artikel vond plaats op basis van de websites van Funda en de betreffende woningcorporaties op woensdag 22 november.