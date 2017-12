Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Orange Pictures)

Hoek heeft in de Hoofdklasse A tot nu toe dertien wedstrijden gespeeld. Daarvan werden slechts vijf wedstrijden gewonnen. De beleidsbepalers vinden het moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. "Als ik dat kon, dan had ik dat allang gedaan. Maar het is moeilijk", zegt Nico Boussen, voorzitter van de sponsorstichting. "Er zijn wedstrijden dat het prima gaat, maar soms gaat het op het laatst toch fout. Dat is voor mij onbegrijpelijk."

"Als het één simpele redenen was, hadden we het direct opgelost, maar zo simpel ligt het niet", zegt oud-spits Jacky Lambert, die lid is van de technische commissie. Lambert vindt wel dat Hoek te veel doelpunten tegen krijgt in het laatste kwartier.

Verspeeld

Hoek liet dus in acht wedstrijden punten liggen en staat daardoor een straatlengte achter op koploper Noordwijk (dertien punten). "We hebben drie slechte wedstrijden gespeeld en terecht verloren. In de andere duels lieten we punten liggen omdat we niet efficiënt genoeg waren of omdat we teveel tegendoelpunten kregen", zegt trainer Jannes Tant.

Ook Tant vindt de positie op de ranglijst veel te laag. Het kampioenschap is zo goed als verspeeld. De enige mogelijkheid om nog te promoveren lijkt nu het halen van een periodetitel, waarmee de club de nacompetitie haalt. "We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Als we een goede serie neerzetten en andere ploegen een mindere fase hebben, kunnen we weer aansluiten", aldus Tant, die hoop put uit de overwinning tegen Noordwijk.

Tant kan op enig krediet rekenen vanuit de sponsorstichting. Mede omdat er dertien nieuwe spelers werden aangetrokken. "Dan moet je ook iemand de tijd gunnen", zegt Boussen. Toch verlangt Boussen dat er gepresteerd wordt. Door spelers en trainer. "Als de punten uitblijven, staat de positie van de trainer ter discussie. Ook bij Hoek", zegt Boussen.

Volgens Lambert is er momenteel bij Hoek een 'korte tijdshorizon' vanwege de slechte resultaten. "We bekijken het op dit moment van week tot week."

Komende zaterdag speelt Hoek op eigen veld tegen Rijsoord.

