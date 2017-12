Nu een skelet, straks weer een fraaie boerenhoeve

De boerderij biedt momenteel een grimmige aanblik: het dak van de schuur lijkt een lang skelet, de hoge men-deuren zijn weggehaald en er worden her en der stukjes muur terug opgebouwd. Een bouwploeg is druk met zagen, voegen en boren.

Oplossing

De vorige eigenaar schonk de hoeve aan stichting Het Zeeuwse Landschap. Hij mag er de rest van z'n leven blijven wonen en de stichting knapt de boerderij op. Het kan een oplossing zijn voor de vele boerenschuren die verdwijnen omdat restauratie ervan te duur is voor de eigenaar. "Bebouwd erfgoed, zoals dit, is ook verbonden met het landschap van Zeeland. Daarom vinden we het belangrijk dat het bewaard blijft", zegt Nanda van den Berg van de stichting.

Het karakteristieke rieten dak werd een paar maanden geleden verwijderd (foto: Stichting Het Zeeuwse Landschap)

Kosten: ruim een half miljoen

De restauratie van de hoeve kost ruim een half miljoen euro en wordt betaald met geld van de Nationale Postcode Loterij. Om de originele constructie zoveel mogelijk te behouden wordt bij het opknappen van de schuur wordt zo veel mogelijk oorspronkelijk materiaal gebruikt. Ook staan er nog verschillende bijgebouwen op het terrein waar het nodige aan moet gebeuren. Noodmaatregelen, zoals stutten, moeten voorkomen dat ze verder vervallen. Welke bestemming het complex uiteindelijk krijgt is nog niet duidelijk.