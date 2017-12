Deel dit artikel:











Zeeland wordt wakker: zoektocht hervat, boerderij opgeknapt en onrust Hoek

Goedemorgen! Het is maandag 4 december 2017 en dit is een overzicht van het nieuws in Zeeland.

Zoekactie naar vermiste vissers (foto: HV Zeeland) Zoektocht hervat Vandaag wordt de zoektocht hervat naar de nog vermiste sportvisser. Gisteren werden bij de zoektocht naar de drie vermiste vissers bij Neeltje Jans twee lichamen gevonden. Het bootje van de drie Brabantse sportvissers was eerder op de dag al teruggevonden. Van het lichaam van de derde visser ontbrak toen nog ieder spoor. Vanmorgen gaat de zoektocht verder. Lees ook: Lichamen van twee vermiste vissers gevonden bij Neeltje Jans (foto: Omroep Zeeland ) Boerderij opgeknapt Bij Wolphaartsdijk wordt een van de grootste historische boerderijen van Zeeland opgeknapt. Dat doet stichting Het Zeeuwse Landschap. De restauratie van de 300 jaar oude boerenschuur Veldzicht is ongeveer op de helft. In het voorjaar van 2018 moet het casco van de 65 meter lange schuur weer helemaal pico bello zijn. Lees ook: Nu een skelet, straks weer een fraaie boerenhoeve Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Orange Pictures) Onrust bij Hoek Het gaat niet goed met voetbalclub Hoek. De Zeeuws-Vlaamse formatie wilde meedoen om het kampioenschap, maar staat ondanks de zege dit weekend op koploper Noordwijk op de zevende plaats. Dat strookt niet met de ambities van de club, die hogerop wil. Toch houdt Hoek voorlopig vertrouwen in trainer Jannes Tant. Lees ook: 'Als de punten uitblijven, staat de positie van de trainer ter discussie' Berijpte spinnenwebben bij de Veerse Kreek ontdooien in de ochtendmist (foto: Ineke Vermast uit Veere) Het weer: Vandaag blijft het droog en trekken wolkenvelden over de provincie, maar de zon laat zich ook af en toe zien. Er waait een overwegend matige westelijke tot noordwestelijke wind. Het kwik stijgt tot maximaal een graad of 9.