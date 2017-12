Zoekactie vermiste visser gaat door totdat het donker wordt

Bij de zoekactie richten de hulpdiensten zich voornamelijk op het westelijke deel van de Oosterschelde en de monding van de Noordzee. Een woordvoerder van de politie verwacht ook dat reddingsdiensten de stranden in het gebied zullen afzoeken.

Er wordt gezocht per boot en helikopter. Een patrouilleschip van de waterpolitie is vanuit Vlissingen vertrokken. Onderweg naar het zoekgebied nemen zij ook een deel van de Noordzee mee in hun zoektocht.

De hulpdiensten staakten gisteravond rond 18.00 uur hun zoektocht, omdat het te donker werd. "We zoeken nu alleen nog een lichaam, en dat vindt je niet zo snel. Zeker niet in het donker", volgens Mireille Aalders, woordvoerder bij de politie.

De drie Brabantse sportvissers vertrokken zaterdag aan de westkant van de Neeltje Jans om een dag te gaan vissen op de Noordzee. Toen ze aan het eind van de dag niet terugkeerden en telefonisch niet bereikbaar waren, werd er alarm geslagen en een grote zoekactie gestart.

Behalve hun auto en trailer bij het Topshuis op Neeltje Jans werd er zaterdagnacht verder niks gevonden. Zondagmorgen werd de zoektocht hervat met meerdere reddingsboten van de KNRM en met een vliegtuig van de Kustwacht. Het zoekgebied strekte zich uit van Cadzand tot aan de Maasvlakte.

Oosterscheldekering

In de loop van de morgen werd het lichaam van de 51-jarige man uit Heeze gevonden. Zijn lichaam was aangespoeld bij de Mattenhaven op Neeltje Jans. Niet veel later werd bij de Roggenplaat op de Oosterschelde ook het wrak van hun bootje gevonden met daarin het lichaam van de 79-jarige vermiste man, de vader van de 51-jarige man.

Over de exacte oorzaak van het ongeval tast de politie nog in het duister. Vermoed wordt dat het bootje vanaf de Noordzee in aanraking is gekomen met een van de pijlers van de Oosterscheldekering en daarna, door de sterke stroming, de Oosterschelde op is gedreven en is verongelukt.

Lees ook: