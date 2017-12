Gratis plastic zakken in Hulst voor plastic afval

(foto: Omroep Zeeland)

Het plastic afval wordt vanaf januari eens in de twee weken opgehaald door de gemeente. Om het scheiden van het afval te bevorderen, stelt de gemeente gratis zakken beschikbaar gemaakt van gerecycled plastic.

De gemeente is al langer bezig om het afval beter te scheiden. In oktober werd bekend dat Hulst het restafval nog maar eens in de vier weken wil ophalen, in plaats van om de twee weken. De gemeente hoopt op die manier dat inwoners hun afval beter gaan scheiden.

