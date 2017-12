'Veel Zeeuwen buitenspel bij overgang naar schone energie'

Windmolens op zee (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de partij kunnen mensen die geld overhouden een beroep doen op subsidies om over te stappen, en geld te besparen. De SP zegt dat mensen met een smalle beurs die mogelijkheid niet hebben. Zij moeten straks meer belastingen en heffingen betalen over vervuilende energie en bovendien worden volgens de SP hun huizen minder waard. Zo worden minder vermogende mensen volgens de partij op achterstand gezet.

De SP wil dat de provincie maatregelen neemt om dat te voorkomen. Iedereen moet kunnen meedoen, schrijft de partij in het plan, ook als mensen daar nu geen geld voor hebben. Zo zouden er lokale coöperaties moeten komen die dorpen, wijken of andere groepen mensen in staat stelt goedkoop over te stappen op schone energie. De provincie zou die coöperaties met geld en kennis moeten ondersteunen.

Energiefonds

Ook wil de SP dat er een Zeeuws Schone Energie fonds komt om mensen te helpen bij de overstap naar zonnepanelen of windenergie. Dat zou gevuld kunnen worden met de tien miljoen euro die is beloofd toen Stedin het Zeeuwse netwerkbedrijf heeft gekocht. Ook de Zeeuwse overheden zouden wat de SP betreft geld in het fonds moeten storten.

Het plan wordt woensdag aangeboden op de Zeeuwse Dag van de Energiedialoog. Daarop gaan overheden, bedrijfsleven, scholen, maatschappelijke organisaties en particulieren met elkaar in gesprek over hoe de uitstoot van CO2 in Zeeland in 2050 teruggebracht kan worden naar nul. De bijeenkomst is van 10.00 tot 20.00 uur in het waterschapskantoor in Middelburg.