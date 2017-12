Deel dit artikel:











Winkel Wemeldinge slachtoffer snelkraak

In een winkel aan het Dorpsplein in Wemeldinge is afgelopen nacht ingebroken. Rond 02.30 uur kreeg de politie een melding binnen van de inbraak.

(foto: Omroep Zeeland ) Enkele daders hebben een deur van de winkel met grof geweld opengebroken. De daders hebben voornamelijk sigaretten gestolen, voordat ze vluchtten in een oudere, grijze driedeurs auto. De winkeleigenaar is nog aan het uitzoeken wat er verder nog is gestolen. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de snelkraak en roept getuigen op zich te melden.