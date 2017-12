Deel dit artikel:











D66-raadslid Terneuzen noodgedwongen gestopt

D66-raadslid Charles ten Hengel uit Terneuzen is noodgedwongen vervangen. Ten Hengel is buiten de gemeente gaan wonen. Volgens de wet moet een raadslid in de gemeente wonen waar hij in de raad zit.

Charles ten Hengel (foto: Omroep Zeeland) D66 Terneuzen schrijft op zijn website dat Ten Hengel 'tamelijk onverwacht' is verhuisd. Ten Hengel woonde tot voor kort in Koewacht, maar is vanwege privé-omstandigheden verhuisd naar Den Haag. Ten Hengel laat via D66 Terneuzen weten dat hij graag zijn tijd als raadslid tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar had uitgediend. Opvolger De vrijgekomen zetel wordt ingenomen door Patricia van Veen. Zij was tot voor kort de fractievolger van haar partij in de gemeenteraad van Terneuzen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 14 december wordt ze geïnstalleerd. Ten Hengel was de afgelopen acht jaar raadslid voor zijn partij in Terneuzen.