Inbrekers worden met rijmpje langs de A58 gewaarschuwd

De komende maanden is dit beeld te zien op het grote scherm langs de A58 (foto: Politie)

"We wilden iets anders dan de standaard voetjesacties om mensen alert te maken", zegt Lourens Riemens van de politie. Tijdens het veiligheidsoverleg met zes gemeenten in de Oosterschelde-regio werd bedacht om mensen mee te laten denken over de campagne.

Eén tot twee maanden

Tientallen reacties kwamen er binnen op de vraag om een slogan. Het verkeersbord met daarop het rijmpje was een van de inzendingen. Of de inzender daar iets mee wint, is niet duidelijk.

De campagne duurt volgens de politie een tot twee maanden. "Tot na de donkere dagen", aldus Riemens.