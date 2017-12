Nieuw Surrender rekent af met het verleden

10 nummers staan op de 'verse schieve', zoals ze een nieuwe cd zelf noemen. De titel is 'Vol d'r op!'. Van de Swaluw zegt nog meer nummers klaar te hebben. Het samenspelen met zijn nieuwe band heeft voor een opleving van zijn creativiteit gezorgd. En voor de eerste keer geeft de zanger uitleg bij de nummers. "Het was altijd: 'Teksten schrijven en klaar!', nu had ik zoiets van: 'Waar gaat het eigenlijk over?'"

Zin of onzin van hard werken

Bij Surrender 2.0, zoals sommige fans de band omschrijven volgens Van de Swaluw, gaat het over de zin of onzin van hard werken, onmogelijke liefde en afrekenen met het verleden. "Niet alleen met de (vorige) band, maar met alles. De demonen van vroeger."

Er staat zelfs een politieke protestsong op de plaat met de titel 'Ontkoldere'. Ook Van de Swaluw doet zijn plas over de ontpoldering van de Hedwigepolder. Wel met een typisch Surrender sausje: "Ik zag een documentaire over het ontpolderen en dacht: 'Ut bin oal spelletjes'.

Het is, ook twee jaar later, lastig om Van de Swaluw uitspraken te ontlokken over het ploffen van het oude Surrender in de zomer van 2015. Als hem gevraagd wordt of hij Kees Wondergem, het andere gezicht van Surrender in die tijd, mist, zegt Van de Swaluw na een lange adempauze: "Wie?" Liever spreekt hij over de nieuwe leden, Driek Stevens (gitaar), Jean-Paul Haestregt (bas) en Willy Berrevoets (drums).

Oud-gitarist Kees Wondergem en zanger Johan van de Swaluw in betere tijden (foto: Omroep Zeeland)

Die laatste moest er een tijdje over nadenken of hij in de schoenen van de vorige Surrender-drummer Henry de Bruin wilde stappen, maar de nieuwe muzikale koers trok hem over de streep. Hij houdt er rekening mee dat sommige fans zich misschien niet meer herkennen in het nieuwe Surrender, maar gelooft niet dat dat er veel zullen zijn. Hij denkt zelfs dat deze weg van de band zou kunnen gaan zorgen voor een nieuwe generatie aanhangers.