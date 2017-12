Sint of Santa? Zeeland heeft duidelijk een favoriet

De Sint is sympathieker dan de kerstman en zelfs Kerstmis kun je prima vieren zonder de Kerstman, zeggen de Zeeuwse respondenten. Maar ook blijkt dat ze het meeste geld uitgeven aan het kerstdiner. De Sinterklaascadeaus komen qua kosten op de tweede plaats.

Pakjesavond is populair

Toch hebben ze een gevoelsmatige voorkeur voor Sinterklaas als je kijkt naar het cadeaumoment in het najaar. De populariteit van pakjesavond is groter dan die van Kerstmis, met of zonder Kerstman. En dan het kerstboommoment. Een grote meerderheid van de respondenten haalt de kerstboom pas na Sinterklaas in huis en van dat deel zegt de overgrote meerderheid dat het niet correct is tegenover Sinterklaas om de boom al voor 5 december in de kamer te zetten.

Noord-Beveland

Als het gaat om de kerstboom zijn de Zeeuwen overal hetzelfde. Als het gaat om sympathie voor de Sint zijn de verschillen wat groter. In Middelburg en Hulst zegt 'slechts' 40 procent van de respondenten dat ze Sinterklaas sympathieker vinden dan de Kerstman. Weliswaar nog altijd een fors hoger percentage dan het aantal stadsgenoten dat de Kerstman een warmer hart toedraagt, maar wel veel minder dan het Zeeuwse gemiddelde. In Sluis staat de Sint erg hoog aangeschreven en Noord-Beveland spant de mijter, uhhh, kroon.

Sinterklaas en de Kerstman voeren een hevige strijd met elkaar (foto: Omroep Zeeland)

Met Sinterklaas meer cadeaus

Maar ook cadeaus kunnen een belangrijke maat zijn waaraan je de voorkeur van mensen kunt afmeten. Dan komt hetzelfde beeld naar voren. Er worden in Zeeland veel meer Sinterklaascadeaus gegeven dan Kerstcadeaus. Iets meer dan de helft van de respondenten doet wat meer of alleen maar aan Sinterklaascadeaus. Slechts een kwart doet wat meer of alleen maar aan kerstcadeaus. De overigens doen of hetzelfde met beide feesten of helemaal niets.

Kerst, maar dan wel zonder Kerstman

Maar dan nog kan Kerstmis - met of zonder cadeaus - heel goed helemaal zonder de Kerstman, blijkt uit de enquête. Veruit de meeste mensen, 64 procent, zegt dat ze Kerstmis vieren vanwege de gezelligheid en zonder de Kerstman.

Er zijn ook veel Zeeuwen, twintig procent, die het ook zonder de Kerstman doen om religieuze redenen. Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus gevierd en daar past, in hun visie, een heidense figuur als de Kerstman niet bij. Slechts negen procent van de respondenten vindt dat de Kerstman wel een rol heeft. De overigen, 7 procent, doen helemaal niet aan Kerstmis.

Veel Zeeuwen hebben wel een kerstboom (foto: Omroep Zeeland)

Wat is kerstmis dan wel? Een heel klein deel van de Zeeuwen blijkt nog aan Driekoningen te doen en ook een klein deel weet nog van het gebruik van een Adventskalender. Een iets groter deel van de Zeeuwen, althans op basis van deze deelnemers, namelijk 28 procent blijkt met Kerstmis naar de kerk te gaan. Bijna 83 procent heeft wel een kerstboom in de kamer.

Welke tradities zijn heilig?

Sinterklaas is de belangrijkste Nederlandse traditie. Onderstaande grafiek zet alle huiselijke tradities rond deze heilige op een rij. Er is in de enquête ook nog apart gevraagd naar de deegventers in Zeeuws-Vlaanderen, die daar een traditie zijn. Niet meer dan 28 procent van de Zeeuws-Vlaamse respondenten bleek deze broodjes nog te eten.

Snoep en koek zoals pepernoten, taaitaai, marsepein, chocoladeletters, speculaas noem maar op vormen voor Zeeland als geheel wel de belangrijkste Sinterklaastraditie. Dit is het Zeeuwse overzicht, in procenten van het het totaal aantal geënquêteerden.

Aan welk feest geef ik het meeste uit?

Aan de respondenten is ook gevraagd een rangorde te geven aan de uitgaven voor zowel Kerstmis als Sinterklaas. Dat is in het vragenformulier niet in bedragen uitgedrukt maar in punten. Op basis van die puntenverdeling kan wel inzicht worden verkregen waar de Zeeuwen qua budget voorrang geven. Overal is dat het Kerstdiner met de Sinterklaascadeaus op de tweede plaats, maar niet op Noord-Beveland.

Rangorde van uitgaven aan eindejaarsfeesten