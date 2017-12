Deel dit artikel:











Politie wil vaker samen met Vlaamse collega's controleren

Nederlandse en Belgische politiemensen willen vaker samen alcoholcontroles houden. Zo'n gezamenlijke controle zaterdagavond en in de nacht naar zondag in Kapellebrug is heel goed bevallen.

(foto: Omroep Zeeland ) Op de Gentsevaart moesten zo'n veertig bestuurders blazen. Aan de Belgische kant van de grens werden enkele automobilisten betrapt. Een bestuurder werd voor een bloedproef meegenomen, vermoedelijk omdat hij XTC had gebruikt. Ook moesten er een aantal automobilisten mee naar het bureau, omdat ze teveel alcohol hadden gedronken.