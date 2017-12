Deel dit artikel:











Thoolse jongen (14) verdacht van woningoverval

Een 14-jarige jongen uit Tholen is samen met een 17-jarige jongen uit Halsteren aangehouden voor een woningoverval, half september in de de Kerkstraat in Bergen op Zoom.

Politieauto (foto: oz) Jongens van 9 en 15 jaar werden daar toen bedreigd en overvallen. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant besteedde aan aandacht aan de zaak. Tips van kijkers hebben uiteindelijk geleid naar de twee jongens die maandagochtend zijn aangehouden.