Danny zag de vermiste vissers voor het laatst: 'Het zicht was minder dan tien meter'

Ketels had zelf afgesproken met vier boten om samen het water op te gaan vanwege de dichte mist. Eén daarvan had een radar. "We hebben nog voorgesteld: vaar met ons mee. Dan ben je nog net iets veiliger dan dat je alleen vaart." Maar nog voor zijzelf het water in waren, zagen ze de drie vissers in de mist verdwijnen.

Ik voel me hier verschrikkelijk bij. Zelf zal ik nooit meer gaan vissen als het mistig is." Danny Ketels, sportvisser

Ketels lag ten anker toen hij ze nog even zag. "Dat was tussen 10.00 en 11.00 uur ongeveer. Ik heb nog tegen hen gezegd: anker hier, hier ben je veilig. Daarna zijn ze de mist ingegaan en heb ik niets meer van ze vernomen."

Naar binnen gezogen

"Ik voel me hier verschrikkelijk bij. Zelf zal ik nooit meer gaan vissen als het mistig is", zegt Ketels. Hij vermoedt dat de Brabantse sportvissers hun oriëntatie in de mist zijn kwijtgeraakt en te dicht bij de Oosterscheldekering terechtkwamen. Daar zou hun boot dan door de stroming naar binnen zijn gezogen, waarbij het misging.

Aan de schade aan de boot te zien, denkt Ketels dat de boot beschadigd is geraakt aan de onderkant door de stenen. "Toen is hij volgelopen en gezonken, denk ik."

Lees ook: