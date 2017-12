Jonge brommerdieven gepakt na achtervolging

(foto: oz)

Agenten zagen om 12.15 uur twee jongens op het fietspad langs het Kanaal door Walcheren rijden. Toen ze de politieauto zagen, gingen ze er vandoor. De agenten achtervolgden de jongens, die de bromfiets achterlieten en wegrenden, met de politie op hun hielen.

Bij de kruising met de Braakmanstraat riep een agent naar een man die daar met een hond liep. Hij kon de jongens niet stoppen, maar hielp de politie met aanwijzingen. Daardoor werd de ene jongen aangehouden in de Westerscheldestraat, en de andere even later op het Weyevlietplein. Ze zijn 14 en 15 jaar en komen uit Middelburg. Ze worden verhoord in het cellencomplex van Torentijd.

De politie vraagt de man met de hond zich te melden.