Geen plastic in maag aangespoelde potvis

Een gedeelte van de maaginhoud van de potvis (foto: Universiteit Utrecht)

Het is een conclusie van de faculteit Diergeneeskunde en Wageningen Marine Research. De afgelopen dagen boog die zich over de maaginhoud van de potvis. Meer resultaten van het onderzoek komen later deze week naar buiten.

Afgelopen vrijdag werd er op het strand van Domburg een potvis van 13.5 meter lang gevonden. Eerder werd al bekend dat het ging om een jong exemplaar. Er wordt geschat dat de vis tussen de 15 en 20 jaar was, een potvis kan zeker 70 jaar worden. Het dier is waarschijnlijk overleden aan een darminfectie.

