Seksafspraak met jong meisje: man ontmaskerd door jongen van 12

Rechtbank Middelburg (foto: OZ)

Avontuurtje

De man dacht in 2016 via Instagram in contact te komen met een meisje dat wel in zou zijn voor een avontuurtje. Maar in werkelijkheid reageerde hij op het account van een twaalfjarige jongen uit Reimerswaal. De man reed naar de afgesproken plaats in Reimerswaal, maar werd daar opgewacht door twee jongens die hem vroegen wat hij met jonge meisjes wilde doen.

De man reed daarop met hoge snelheid weg en raakte daarbij een boom. Hij werd achterhaald omdat de jongens foto's van zijn kenteken hadden gemaakt en de moeder van één van hen de politie verwittigde.

Kinderporno

Bij doorzoeking van zijn huis vond de politie ongeveer tweeduizend afbeeldingen van kinder- en dierenporno. De man is eerder veroordeeld voor het bezit van kinderporno en is hiervoor in behandeling geweest.

De uitspraak is op 18 december.