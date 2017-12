Opsporing Verzocht zoekt pinpasdief in Sint Maartensdijk

(foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Met die gestolen pinpas werd later die avond geld opgenomen bij een geldautomaat van de Rabobank aan de Markt in Sint-Maartensdijk. Omdat die geldautomaat voorzien is van een camera staat de man die de pinpas ontvreemdde goed op beeld.



De live uitzending van Opsporing Verzocht is vanavond om 21.35 uur te zien op NPO 1.