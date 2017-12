'Ik mag niet meer alleen uitgaan in Hulst'

De jongeren in Hulst die wij spraken zijn inmiddels niet meer bezig met de straatroven. "Je bent wel wat alerter als je uitgaat, maar het is allang niet meer het gesprek van de dag", zegt een jongen. "Mijn ouders zijn eigenlijk meer bezorgd dan wijzelf", vult een meisje aan. "Ik mag niet meer alleen uitgaan en word nu gehaald als ik naar huis wil. Dat vind ik best wel lief."

"Een slachtoffer woont bij mij in de straat. Dan merk je wel dat het dichterbij komt. Maar verder ben ik er niet zo me bezig", zegt een ander meisje.

Bekenden van elkaar

In sommige gevallen bleken slachtoffers en daders bekenden van elkaar. "Een jongen in mijn team is door een andere gast uit het team overvallen", zegt een jongen. "Die dader is in ieder geval niet meer welkom bij ons."

Straatroven

Na de straatroven op 21 oktober was het bijna een maand rustig in Hulst, maar op 16 en 17 november werden er opnieuw twee mensen op straat overvallen. Beide keren gingen de twee daders er op een scooter vandoor. Voor deze straatroven zijn nog geen aanhoudingen verricht.