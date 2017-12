Zeeland wordt wakker: pinpasdief, zoektocht visser en straatroven

De zoekactie van vandaag heeft opnieuw niets opgeleverd (foto: HV Zeeland)

De zoektocht bij Neeltje Jans naar de laatste opvarende van het verongelukte sportvissersbootje, een 67-jarige man uit Heeze, heeft niets opgeleverd. De lichamen van de twee andere opvarenden, twee mannen van 51 en 79 jaar, zijn zondag al gevonden. Vandaag gaat de zoektocht verder.

(foto: Politie Zeeland-West-Brabant)

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt vanavond aandacht aan een woninginbraak die op 14 maart in Sint-Maartensdijk werd gepleegd. Bij die woninginbraak werd onder andere een pinpas gestolen.

straatroven Hulst, reconstructie (foto: Omroep Zeeland)

De straatroven in oktober en november in Hulst zijn vooral de ouders in de omgeving niet in de koude kleren gaan zitten. Ze zijn bezorgd over de veiligheid van hun kinderen tijdens het uitgaan. De 17-jarige hoofdverdachte van zeven straatroven op zaterdag 21 oktober moet vandaag voor de rechter verschijnen om te horen of nog langer vast blijft zitten.

De Sint gaat heel Oostkapelle door om de kinderen blij te maken (foto: Omroep Zeeland)

Zoals elk jaar op de avond van 4 december brengt het klakkende geluid van paardenhoeven inwoners van Oostkapelle naar de straat. De traditie om de Sint en zijn gevolg 's avonds in het donker te onthalen bestaat inmiddels twintig jaar. De Goedheiligman wordt bijgestaan door een man met een gaslamp, die voorop loopt.

Herfst bij het kanaaltje Philippine (foto: Elly Neuféglise)

Het is vandaag overwegend bewolkt en op een klein beetje motregen na blijft het op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige westelijke tot zuidwestelijke wind en het wordt 9 of 10 graden.