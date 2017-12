Nieuwe dienstregeling Connexxion: dit zijn de belangrijkste wijzigingen

19 Speciale maandagrit vervalt.

20 Rit van 6.34 vervalt, wordt vervangen door lijn 223.

23 Extra bus op werkdagen om 16.50 uur.

27 Rit van 7.52 uur via Goese Lyceum.

42 Eerste ritten naar Breskens vertrekken 5 minuten eerder. Ook eerste rit uit Oostburg gaat 5 minuten eerder naar Sint Anna Ter Muiden.

50 Ritten om 7.11 uur uit Middelburg en 7.40 uit Terneuzen gaat 6 minuten eerder.

52, 53 Eerste rit rijdt 15 minuten eerder. In de avond tijden aangepast om aan te sluiten op nieuwe intercitytreinen.

56, 58 Tijden van eerste ritten gewijzigd om aan te sluiten op nieuwe IC-treinen.

102 Rit van 16.44 uit Oude-Tonge vervalt.

104 Extra rit vanuit Ouddorp, aankomst om 7.40 in Renesse, bus komt daarna om 8.38 uur aan in Goes.

133 Eerste bus vertrekt kwartier eerder en rijdt via Zierikzee-Poortambacht. Lijn sluit aan op IC-trein in Middelburg. Extra rit vanaf Renesse om 6.50 uur. Vroegere rit vanuit Middelburg naar Renesse, vertrek om 5.53 uur.

185 Rit om 8.11 uit Goes vervalt. Alternatieven zijn de bus van 8.19 uur en lijn 225.

209 Rijdt niet meer in schoolvakanties. Eerste rit om 6.05 vervalt. Beginpunt tweede en derde rit wordt Sint-Philipsland, aansluiting op IC-trein in Bergen op Zoom.

225 Rit van 9.11 uur vervalt. Tot ADRZ is lijn 185 een alternatief. Bussen vertrekken na 14.00 uur een half uur eerder om aan te sluiten op lijn 645 uit Krabbendijke.

223 Nieuwe lijn Een nieuwe lijn in aansluiting op de nieuwe IC-treinen. Lijn 223 rijdt 's morgens tweemaal van Terneuzen via Heinkenszand, 's-Heer Arendskerke en 's-Heer Hendrikskinderen naar Goes en 's avonds tweemaal terug.