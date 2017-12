Verdachten Hulst bekennen straatroven

straatroven Hulst, reconstructie (foto: Omroep Zeeland)

De vier verdachten zijn twee 17-jarige jongens uit Hulst, een 17-jarige jongen uit Middelburg en een 18-jarige man uit Kloosterzande. Drie verdachten mogen de verdere rechtsgang in vrijheid afwachten. De vierde hoort vandaag of hij langer in voorarrest moet blijven zitten. Dat is een van de 17-jarige jongens uit Hulst.

Methode

Ze gebruikten de twee balletjespistolen om hun slachtoffers te bedreigen en namen ze geld, een telefoon, kleding en sleutels mee. De wapens zijn nog niet terug gevonden. Binnen drie uur waren de negen straatroven gepleegd. Daarbij reed de 18-jarige verdachte in zijn auto de groep rond terwijl de andere drie met de wapens de slachtoffers beroofden. Voor de slachtoffers is Slachtofferhulp ingeschakeld.

