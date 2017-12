Waarnemend burgemeester Kapelle staat al te trappelen

Huub Hieltjes (foto: Gemeente Kapelle)

Hieltjes (52) heeft nog geen ervaring als burgemeester. Wel is de opvolger van Anton Stapelkamp die naar Aalten vertrekt een ervaren bestuurder. Hij zat voor de VVD in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ook is hij bestuurder geweest van waterschap Brabantse Delta.

Connectie met het water

De connectie met het water is voor de nieuwe waarnemer een van de aantrekkelijkheden van zijn nieuwe standplaats Kapelle. "Wat mij aanspreekt als waterschapbestuurder: het is een gemeente die aan drie kanten aan het water ligt. De Oosterschelde, de Westerschelde en het Kanaal."

Huub Hieltjes zegt dat het hem zeer bevalt dat de inwoners van Kapelle volgens hem open mensen zijn met belangstelling voor elkaar.

De waarnemend burgemeester is in principe benoemd voor de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Maar de verwachting is dat het tot na de zomer zal duren voor de Kroon een vaste burgemeester benoemt. "Tot die tijd ben ik beschikbaar" zegt Hieltjes.

