Morgen weer nieuwe zoekactie naar vermiste visser

Belgische sportvissers in de mist (foto: Danny Ketels)

Het LTOZ gaat morgen eerst met sonarapparatuur zoeken. Indien nodig kunnen duikers worden opgeroepen.

De vermiste man is een van de drie opvarenden van een sportvisboot dat zaterdag omsloeg. De lichamen van de andere twee, een 79-jarige vader en 51-jarige zoon uit het Brabantse Heeze, werden zondag gevonden.

Grote zoekactie na alarm

De drie Brabantse sportvissers vertrokken zaterdag aan de westkant van de Neeltje Jans om een dag te gaan vissen op de Noordzee. Toen ze aan het eind van de dag niet terugkeerden en telefonisch niet bereikbaar waren, werd er alarm geslagen en een grote zoekactie gestart.

Over de exacte oorzaak van het ongeval tast de politie nog in het duister. Vermoed wordt dat het bootje vanaf de Noordzee in aanraking is gekomen met een van de pijlers van de Oosterscheldekering en daarna, door de sterke stroming, de Oosterschelde op is gedreven en is verongelukt.