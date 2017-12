Staking basisonderwijs: meer dan helft Zeeuwse scholen dicht

In oktober kwamen leerkrachten nog bij elkaar in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

Het huidige kabinet heeft 450 miljoen euro over voor verlaging van de werkdruk en 270 miljoen voor de salarissen van de leerkrachten. Maar ook in Zeeland vinden veel meesters en juffen dat niet genoeg. De landelijke organisatie 'PO in actie' liet eerder al weten aan de regering dat ze 1,4 miljard euro willen. Tot vandaag was er aan verantwoordelijk minister Slob een ultimatum gegeven. Hij kwam niet met extra geld over de brug en dus is de staking nu een feit.

In onze provincie zijn ook scholen die niet staken. Sommigen doen dat op basis van geloofsovertuiging maar er zijn ook enkele basisscholen die staken niet het juiste middel vinden. Toch kiest een meerderheid van de 192 basisscholen in Zeeland om de deuren dus dicht te doen. Veel scholen hebben de ouders al in de afgelopen week op de hoogte gebracht.

