Projectonwikkelaar Brouwerseiland: "Wij gaan winnen!"

De animatiefilmpjes van Brouwerseiland die Matthijs Zeelenberg aan potentiële kopers laat zien zijn prachtig: houten woningen met ruime varanda's staan in een natuurlijk duinlandschap. Zeilboten liggen aan steigers in een schilderachtig Grevelingenmeer. Maar papier en animaties zijn geduldig. Het is namelijk nog steeds onzeker of Brouwerseiland er echt komt.

Ongelooflijk zorgvuldig onderzocht

Toch twijfelt Matthijs van Zeelenberg geen seconde over een voor hem positieve uitkomst: "Wij gaan natuurlijk winnen, omdat we de afgelopen tien jaar alles zo ongelooflijk zorgvuldig hebben onderzocht op het gebied van natuur en op allerlei andere gebieden. Het kan niet anders dan dat er een positieve uitslag uitkomt."

We weten niet of we een kans maken, maar wij protesteren niet voor niets." Ria Geluk, tegenstander Brouwerseiland

De zitting bij de Raad van State zal pas in de loop van volgend jaar plaatsvinden. Sowieso wordt er niet gebouwd tot er een uitspraak ligt.

Mogelijk procedurefouten gemaakt

Voor Ria Geluk, tegenstander van het project, kan het niet lang genoeg duren. Ze hoopt dat uitstel uiteindelijk leidt tot afstel. Over de kansen van de tegenstanders bij de Raad van State is Geluk een stuk voorzichtiger dan Zeelenberg: "We weten niet of we een kans maken, maar wij protesteren niet voor niets. Wij denken dat er in het hele traject procedurefouten zijn gemaakt. Dat soort zaken staat in die bezwaarschriften. We zullen moeten afwachten of dat een kans maakt."

