Brabander opgepakt na mishandeling in Goes

(foto: Politie)

De twee waren op bezoek bij familie. Daar kregen ze om onduidelijke redenen ruzie. De verdachte is kort na de mishandeling aangehouden. Hij is overgebracht naar gevangenis Torentijd in Middelburg. Hij heeft de nacht in de cel doorgebracht en zit nog vast.

Buiten bewustzijn

Het slachtoffer is kort buiten bewustzijn geweest. Hij is ter plekke gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hield geen zware verwondingen over aan de mishandeling.